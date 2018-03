Movida a Chiaia, l'ira dei residenti: «Ordinanza fallita»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 15 Marzo 2018, 08:54 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2018 08:54

Torna la guerra della movida a Chiaia. Lo scontro tra Municipalità e residenti da una parte e gestori dall'altra supera nuovamente i livelli di guardia. A lanciare un sasso nello stagno agitando le acque è stato ieri il presidente del parlamentino di Chiaia-San Ferdinando-Posillipo, Francesco de Giovanni. «I residenti della zona dei baretti di Chiaia lamentano ancora una volta pesanti disagi a causa della cosiddetta movida selvaggia» scrive in una nota. Quali sarebbero i disagi, la Municipalità lo spiega poi in maniera più articolata: «Musica ad alto volume sino a tarda notte, odori nauseabondi e, dopo la mezzanotte, presenza di brutti ceffi e malintenzionati che si aggirano per le strade del quartiere. Occorre secondo de Giovanni e l'assessore agli Affari generali Fabio Chiosi - tirare nuovamente le briglie ed innalzare il livello di attenzione nella zona anche da parte delle forze dell'ordine».La zona nel weekend è presidiata fino all'orario di chiusura previsto dall'ordinanza sindacale, che, stando ai resoconti degli interventi della polizia Municipale del lunedì mattina, è stata un mezzo flop. Come sostengono i residenti di Chiaia: «L'ordinanza è servita a poco e nulla, anzi, adesso i locali sono tornati a mettere la musica ad alto volume anche di lunedì, con le strade vuote» racconta Caterina Rodinò, del comitato «Chiaia viva e vivibile».