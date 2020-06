Movida a Frattamaggiore, 23 auto sequestrate e multe per 30.000 euro

Servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal comando provinciale carabinieri di Napoli nelle aree della movida di Frattamaggiore. I militari hanno presidiato tutte le zone più frequentate del sabato sera in prossimità dei locali notturni del centro: identificate complessivamente 60 persone, 35 delle quali già note alle forze dell'ordine. Controllati 36 veicoli ed elevate 31 contravvenzioni al codice della strada, molte per guida senza casco e mancanza di copertura assicurativa e guida senza patente per un importo di 34.000 euro e sottoposto a sequestro amministrativo 23 veicoli. Due le persone del posto denunciate: un 32enne già noto alle forze dell'ordine per la vendita di sigarette di contrabbando e un 42enne per guida senza patente con recidiva biennale.

