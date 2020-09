Movida a Frattamaggiore, task force sicurezza e multe per 16 mila euro

Oltre 130 persone e 54 veicoli controllati, multe per un valore totale superiore ai 16mila euro. È il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Giugliano, in Campania che, nell'ambito di un servizio disposto dal comando provinciale di Napoli, hanno presidiato la città di Frattamaggiore.



Ispezionati i locali notturni abitualmente frequentati da giovanissimi. Elevate contravvenzioni a automobilisti e motociclisti per oltre 16mila euro, soprattutto per guida senza casco o senza copertura assicurativa. Sorpresi e multati due ragazzi in sella a scooter di grossa cilindrata mentre inviavano messaggi dal loro smartphone. Sette i veicoli sequestrati. Denunciato un 47enne del posto per contrabbando di sigarette e segnalati alla Prefettura due giovani consumatori di stupefacenti. I controlli continueranno per l'intera settimana.