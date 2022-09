Movida a Napoli, controlli a Chiaia e al Vomero

Movida a Napoli. i servizi predisposti dalla Questura hanno portato all'identificazione di 53 persone di cui 10 con precedenti di polizia, e al controllo di 19 veicoli: contestate 45 violazioni del codice della strada per sosta vietata e rimosso un veicolo per divieto di sosta. Controlli anche al Vomero, dove gli agenti hanno identificato 58 persone di cui 6 con precedenti di polizia, controllato 16 veicoli, contestato 35 violazioni del codice della strada per divieto di sosta e rimosso un veicolo in sosta vietata.