Movida a Napoli, 14 locali e clienti multati per aver violato le misure anti-Covid

Blitz nelle strade della movida per ridurre il rischio di contagi. A intervenire la polizia municipale di Napoli che ha multato 14 tra titolari di locali e clienti per mancata osservanza della normativa anti-Covid nel corso di controlli eseguiti nella giornata di ieri. Controllate anche la zone di Chiaia e del Vomero, con 15 multe per occupazione abusiva di suolo, mancata differenziazione dei rifiuti e mancanza di autorizzazione di impatto acustico a bar, pizzerie e ristoranti.

APPROFONDIMENTI CANADA Padre No vax rapisce la figlia di 7 anni e le fa dire in tv:... LA RICERCA Moderna, via allo studio sul vaccino contro il virus che potrebbe... L'OPERAZIONE Torre Annunziata, dai cantieri edili alle pasticcerie nel mirino dei...

Un immigrato africano che vendeva borse contraffate in strada è stato denunciato, La merce è stata sequestrata. Controlli anche in strada per le violazioni al codice. 142 le contravvenzioni con rimozione di 54 veicoli in sosta vietata e il sequestro di 3 auto.