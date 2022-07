Movida a Napoli, alcol ai minori: per il bar 15 giorni di chiusura

Sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un’attività commerciale in via San Sebastiano a Napoli. Il motivo? Il 26 marzo scorso i vigili urbani avevano sanzionato amministrativamente il titolare del locale per aver somministrato un drink a una 17enne senza chiederle il documento d’identità. Ancora: il 13 ottobre 2019 gli uomini della polizia municipale lo avevano sanzionato per aver somministrato bevande alcoliche a minori e poi, il 17 ottobre, lo avevano denunciato per aver somministrato bevande alcoliche a minori di 16 anni. E, tra il 2018 ed il 2020, lo avevano sanzionato anche per mancanza del nulla osta di impatto acustico. Da qui l'ultimo provvedimento adottato questa volta dalla Questura, «finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per la sicurezza pubblica».

