Movida a Napoli, assembramenti senza mascherina al Vomero: arriva la polizia

Assembramenti, senza mascherina, davanti ai locali della movida di via Aniello Falcone, a Napoli. Numerose segnalazioni che la scorsa notte hanno fatto scattare l'intervento degli agenti del commissariato Vomero e dell'ufficio prevenzione generale.



Gli agenti hanno sanzionato quattro persone per inottemperanza alle misure anti-Covid-19 ed il gestore di un bar per aver somministrato una bevanda alcolica oltre l'orario consentito. Inoltre, la polizia locale ha contestato numerose violazioni del codice della strada per sosta irregolare dei veicoli.