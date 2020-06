Movida a Napoli a tutto volume: ai Quartieri Spagnoli necessario l'intervento dei carabinieri

Tutto sembra essere tornato alla normalità nei luoghi della movida. Dopo le polemiche, i confronti e le ordinanze, i cittadini dei Quartieri Spagnoli rivivono le stesse problematiche di tre mesi fa. Assembramenti, musica assordante e nessun rispetto delle norme anti-Covid.

«La situazione - commenta Gennaro Esposito, presidente del comitato per la quiete pubblica e la vivibilità cittadina - è allarmante. C’è stato un proliferare di attività che ormai invadono la strada e bloccano la circolazione, così come è successo ieri sera. Autoveicoli, scooter e camion dell’Asia sono rimasti bloccati dai ragazzi in strada. Un vero dramma che ormai è tornato ad interessare i residenti preoccupati e costretti a rivolgersi alle forze dell’ordine».



Solo l’intervento dei carabinieri infatti, ha messo fine al caos. Poco prima della mezzanotte, i militari sono riusciti a riportare ordine e sicurezza. «Bisogna vigilare per evitare che queste situazioni si ripetano - conclude Espsoito - Non possiamo consentire che tutto torni come prima. Dobbiamo continuare a tutelare i nostri cittadini».