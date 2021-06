Movida a Napoli, chiuso locale a Mezzocannone: servizio d'asporto col coprifuoco

Gli agenti del commissariato San Ferdinando e i militari dell'Arma dei carabinieri e del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno effettuato a Napoli controlli nelle zone di largo Sermoneta, via Partenope, via Nazario Sauro e piazza dei Martiri.

Nel corso dell'attività sono state identificate 190 persone e controllati tre esercizi commerciali tra via Cavallerizza a Chiaia, via Bisignano e piazza Giulio Rodinò. Inoltre, dopo l'1, una volante ha controllato un'attività di «take away» in via Mezzocannone dove un dipendente aveva appena consegnato un panino a un avventore. Gli agenti hanno sanzionato il titolare dell'esercizio commerciale e disposto la chiusura per cinque giorni del locale per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché aveva violato le norme sull'asporto.