Movida a Napoli, controlli a Chiaia: sanzionato un bar che non rispettava le norme anti-Covid

Ieri, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della movida, i poliziotti del commissariato San Ferdinando, i militari dell’arma dei carabinieri, i finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza e gli agenti della polizia locale hanno effettuato controlli nel quartiere Chiaia.

Nel corso dell’attività sono state identificate 131 persone e controllati 30 esercizi commerciali e un bar in via Chiaia è stato sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 per aver posizionato i tavoli all’interno del locale senza garantire il distanziamento previsto dalla normativa in vigore.