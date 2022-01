Movida a Napoli, nuovi controlli: decine di multe a locali e veicoli rimossi

Nelle ultime ore la polizia locale di Napoli ha svolto numerosi interventi per il controllo delle norme che regolano la movida cittadina, le violazioni al codice della strada e il rispetto delle misure di prevenzione sanitarie. Dalle aree di Chiaia, al Centro Storico, al Vomero sono stati effettuati 38 controlli a locali e ad attività imprenditoriali come bar, locali, pizzerie; elevati 18 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico e per la mancata differenziazione dei rifiuti.

Sul fronte delle verifiche al codice della strada sono stati effettuati 145 controlli ed elevati 131 verbali, con la rimozione di 44 veicoli in sosta irregolare e il sequestro di 5 veicoli. Gli agenti della municipale hanno effettuato inoltre 535 controlli per la normativa anti-Covid rivolti ai titolari e ai clienti delle attività imprenditoriali, elevando 16 verbali per il mancato controllo del green pass e per il mancato uso della mascherina all’interno dei locali, in alcune circostanze proprio i titolari delle attività risultavano sprovvisti di green pass.