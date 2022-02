Movida a Napoli, controlli a tappeto a Chiaia, in via Roma e al Vomero: multe ai bar

Ieri, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, agenti, Carabinieri dei Nas, e i finanzieri hanno effettuato controlli nel quartiere Chiaia, al centro storico e in zona Toledo.

Nel corso dell’attività in via Chiaia, piazza dei Martiri, via Dei Mille, piazza San Pasquale a Chiaia, via Riviera di Chiaia, corso Vittorio Emanuele, via Toledo e in piazza Trieste e Trento sono state identificate 190 persone, tre sono state multate perché prive del green pass. Sotto controllo anche 8 esercizi commerciali, un titolare è stato sanzionato per aver violato le prescrizioni del nulla osta di impatto acustico. Inoltre, gli operatori nella zona di largo Ferrandina, via Nisco, largo Vasto a Chiaia, via Generale Orsini, via Chiatamone, via Mergellina e viale Antonio Gramsci hanno denunciato 11 parcheggiatori abusivi, cinque dei quali sono stati anche denunciati per inosservanza agli obblighi del DACUR (divieto di accesso alle aree urbane).

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Investita vicino alla caserma, grave runner di Marano IL DRAMMA Napoli, via Toledo: clochard si è costruito una casa dietro i... IL BRADISISMO Campi Flegrei, un nuovo sciame sismico in atto LA SCOPERTA Napoli, a 13 anni è già armato di pistola: denunciato... IL BLITZ Napoli, 2 tonnellate e 300 chili di sigarette di contrabbando in un...



Al centro storico, in particolare in piazza San Giovanni Maggiore Pignatelli, via De Mariniis, largo Giusso, largo Banchi Nuovi, via Carrozzieri e piazza del Gesù, sono state identificate 73 persone e controllati 5 locali commerciali. Il titolare di un bar in largo Giusso è stato sanzionato penalmente per aver somministrato bevande alcoliche a un minore di anni 16, mentre altri due gestori di locali in via De Mariniis e piazza San Giovanni Maggiore a Pignatelli sono stati multati per aver somministrato bevande alcoliche a giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni.



Infine, gli agenti del Commissariato Montecalvario e personale della Polizia Locale, in zona Toledo, largo Berlinguer e nelle strade limitrofe, hanno identificato 204 persone, 4 delle quali sono state sanzionate poiché prive di dispositivi di protezione individuale, e controllato 10 esercizi pubblici. Nei Quartieri Spagnoli gli operatori hanno altresì rimosso 17 autovetture poiché parcheggiate sui marciapiedi e sulla pubblica via in divieto di sosta.

Infine, gli agenti del Commissariato Vomero, i militari della Guardia di Finanza e personale della Polizia Metropolitana, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato controlli a San Martino, in piazza Vanvitelli, in piazza Medaglie D’Oro, in via Luca Giordano, via Alessandro Scarlatti, via Eduardo Suarez, via Gian Lorenzo Bernini, via Mario Fiore e via Aniello Falcone dove hanno identificato 115 persone e controllato 7 esercizi commerciali.