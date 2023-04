Movida a Napoli, controlli a tappeto: identificate 76 persone

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei commissariati San Ferdinando, Decumani e Vomero, i finanzieri del comando provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli hanno effettuato controlli a Chiaia, al centro storico e al Vomero.

Nel corso dell’attività gli operatori in zona Chiaia hanno identificato 35 persone, di cui 5 con precedenti di polizia, e controllati 14 veicoli.



Inoltre, nelle vie Costantinopoli, Benedetto Croce, Mezzocannone, De Marinis, Paladino, San Giovanni Maggiore Pignatelli, Santa Chiara, largo Banchi Nuovi, nelle piazze Miraglia, San Domenico Maggiore, Bellini ed in piazzetta Nilo sono state identificate 20 persone.

Ancora, a San Martino, nelle piazze Vanvitelli e Medaglie D’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone sono state identificate 21 persone, di cui una con precedenti di polizia, e controllati 9 veicoli; infine, in via Falcone ed in piazza Vanvitelli sono state contestate 7 violazioni del codice della strada per divieto di sosta e rimossi 5 veicoli poiché parcheggiati in sosta vietata con rimozione forzata.