Movida a Napoli: controlli al via, tredici multe agli automobilisti

Proseguono i controlli nelle strade della movida a Napoli, da Chiaia ai Quartieri Spagnoli, nel centro storico, al borgo Orefici fino al Vomero. Nella zona dei baretti sono state identificate 24 persone, controllati 23 veicoli e un esercizio commerciale. Invece, ai Quartieri Spagnoli, in via Toledo e in piazza Trieste e Trento sono state identificate 25 persone. Altre 30 quelle identificate in centro, oltre agli accertamenti eseguiti in 2 esercizi commerciali. Al Vomero identificato 56 persone, controllati 20 veicoli, contestate 13 violazioni del codice della strada per divieto di sosta, con contestuale rimozione dei veicoli, e controlli in altri due esercizi commerciali.