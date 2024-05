A Napoli servizio impegnativo per i militari della compagnia Centro, chiamati ad arginare la marea di giovani che affolla i locali del cuore della città, nella zona universitaria e tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli. Due i 20enni denunciati perché trovati in possesso di armi. Nei jeans strappati, i giovani nascondevano rispettivamente un coltello a scatto e uno a farfalla. Quest’ultimo con una caratteristica lama curva.

APPROFONDIMENTI Napoli, rissa al party dei licei: «Due tentati omicidi» Napoli, controlli a Chiaia: identificate 127 persone e 22 veicoli Napoli, vittima di un raid riconosce il branco in Tribunale

Ha 23 anni il barman di una nota “spritzeria” del quartiere Montecalvario, sanzionato per aver venduto bevande alcoliche a un 17enne, senza controllare i documenti di identità. Altri due locali notturni sono finiti nella rete dei controlli, entrambi a ridosso dei quartieri spagnoli: le attività non rispettavano le indicazioni dell’Haccp. In una di queste sono stati rilevati alcolici privi di indicazioni sulla tracciabilità. Sommate, le sanzioni superano i 25mila euro.

Quattro i parcheggiatori abusivi denunciati, c’è anche una donna. Tutti trovati a chiedere denaro agli automobilisti in cerca di uno spazio per sostare. Un 38enne è stato segnalato all’autorità giudiziaria perché sorpreso in strada, nonostante fosse sottoposto ai domiciliari.

Spazio anche al codice della strada, focus in piazza Dante: 17 le contravvenzioni notificate, molte per guida in area pedonale. Un 17enne e un 27enne sono stati denunciati per guida senza patente. 10 i veicoli sequestrati. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.