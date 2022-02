Movida a Napoli, controlli nel centro storico: denunciato il proprietario di un bar

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli nelle aree della movida, i poliziotti dei commissariati Decumani e Montecalvario, gli agenti della polizia locale e della polizia metropolitana, i militari del X Reggimento Campania e i finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto del IV Reparto Mobile, hanno effettuato controlli al centro storico e in zona Toledo.

Al centro storico, in particolare in largo San Giovanni Maggiore, via Enrico De Marinis, via Nilo, largo Banchi Nuovi, via Benedetto Croce, via San Giovanni Maggiore Pignatelli e via Santa Maria di Costantinopoli, sono state identificate 116 persone e controllati 6 locali commerciali. Il titolare di un bar in via San Giovanni Maggiore Pignatelli è stato denunciato per violenza privata e interruzione di pubblico servizio poiché, con fare minaccioso, ha inveito contro i poliziotti che, a suo dire, con la loro presenza scoraggiavano l’afflusso della clientela presso il suo esercizio.

Nel corso dell’attività, in zona Toledo, largo Berlinguer e nelle strade limitrofe, gli operatori hanno identificato 98 persone e controllato sei esercizi pubblici. In via Cesare Battisti hanno altresì rimosso 15 autovetture poiché parcheggiate sulla pubblica via in divieto di sosta.