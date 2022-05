Movida a Napoli, controlli da Chiaia al Vomero: multe e denunce

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della movida, gli agenti dei commissariati San Ferdinando e Vomero, i finanzieri del comando provinciale di Napoli, gli agenti della polizia locale del Comune di Napoli e della polizia metropolitana hanno effettuato controlli in zona Chiaia e nel quartiere Vomero.

Nel corso dell’attività gli agenti del commissariato San Ferdinando nelle vie Chiaia, dei Mille, Riviera di Chiaia, vicoletto Belledonne a Chiaia e piazza San Pasquale a Chiaia e Vittoria hanno identificato 68 persone, controllato 42 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, rimosso nove veicoli in divieto di sosta e contestato due violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e guida senza patente.

Ancora, in vicoletto Belledonne a Chiaia hanno sanzionati i titolari di quattro bar per aver somministrato bevande alcoliche oltre l’orario consentito in violazione dell’ordinanza sindacale.

Inoltre, in piazza dei Martiri, largo Ferrandina e Vasto a Chiaia, via Generale Orsini, via Santa Lucia e via Caracciolo hanno denunciato nove napoletani con precedenti di polizia poiché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo; quattro di questi sono stati denunciati anche per inosservanza agli obblighi del divieto di accesso alle aree urbane cui sono sottoposti. Ai nove è stato altresì notificato un ordine di allontanamento.

I poliziotti del commissariato Vomero hanno effettuato controlli a San Martino, nelle piazze Vanvitelli e Medaglie d’Oro, via Aniello Falcone, via Luca Giordano e via Alessandro Scarlatti.

Nel corso del servizio hanno identificato 87 persone, di cui una con precedenti di polizia, controllato 22 esercizi commerciali e, con il supporto di personale della polizia locale, rimosso 14 veicoli per sosta vietata nelle vie Aniello Falcone e Bernini e, infine, contestato 42 violazioni del codice della strada.