Movida a Napoli, controlli della polizia locale: multati cinque locali tra Chiaia e Mergellina

Proseguono i controlli della polizia locale rispetto all'ordinanza o meno riguardante le limitazioni della movida.

nel dettaglio, la polizia locale di Napoli, per il rispetto dell’ordinanza sindacale 59/2022, ha effettuato nell’immediatezza degli orari di chiusura stabiliti dal dispositivo n. 159 verifiche ad altrettante attività.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Baby gang, scoperti i 5 minori della rissa: sono tutti 12enni IL CASO Napoli, festa abusiva per la promessa di nozze: maxi ingorgo alle... L'INCHIESTA Movida, gli allarmi baby gang e spaccio della droga

Dai controlli sono scaturiti cinque verbali: tre per attività prolungata dopo l'una, uno per l’emissione di musica udibile all'esterno di un locale dopo la mezzanotte e un altro perchè un esercizio di vicinato vendeva per asporto alcol dopo la mezzanotte.

In particolare è stato necessario sanzionare le inosservanze nella zona di Chiaia in via Bisignano e via Mergellina, nella zona del centro storico in via San Sebastiano, Calata Trinità Maggiore e via Carlo Poerio. Le attività sono poi continuate in pattugliamento per verificare che nessuna attività riaprisse prima delle 5 come previsto dall’ordinanza. Ulteriori controlli sono già programmati per l’intero fine settimana.