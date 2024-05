Nell'ambito dei servizi predisposti dal comando della polizia locale di Napoli nelle aree della movida, gli agenti delle unità operative territoriali hanno intensificato le attività di prevenzione e controllo nelle zone di maggiore affluenza con 56 verbali a carico dei locali verificati. Lo rende noto il Comune, dettagliando gli interventi in un comunicato.

Nel quartiere Stella gli agenti hanno controllato diverse attività di commerciali tra Salita Scudillo, via Santi Giovanni e Paolo, via Tenore e viale Farnese, dai controlli sono scaturiti 15 verbali per diverse infrazioni. Verbalizzate tre strutture ricettive per mancata comunicazione flusso turistico, insegna pubblicitaria abusiva, irregolarità nell'imposta di soggiorno.

Nel quartiere San Lorenzo dai controlli di esercizi pubblici ed esercizi di vicinato in via Arenaccia, Calata Capodichino, via Fonseca, via Cristallini, piazza Carlo III e via Bellini, sono state accertate 33 infrazioni con altrettanti verbali. Anche nella zona San Lorenzo sono state controllate le attività ricettive e due sono state sanzionate per non aver comunicato i flussi turistici.

I controlli della polizia locale sono stati svolti anche a Chiaia, in particolare in vicoletto Belledonne, vico Striano, via Alabardieri e via Ferrigni dove sono stati elevati quattro verbali per mancata autorizzazione impatto acustico, occupazione di suolo pubblico e mancanza Scia per insegne.

Infine gli agenti dell'unità operativa per la tutela delle emergenze sociali e dei minori hanno verbalizzato un locale in piazza Dante per aver somministrato alcol ai minori e per occupazione di suolo pubblico.