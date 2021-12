Movida a Napoli, controlli della polizia municipale: multe e denunce da Chiaia al Vomero

Controlli della polizia locale di Napoli nelle aree della «movida» per il rispetto del codice della strada e delle misure di prevenzione anti-Covid. Chiaia, centro storico, e Vomero, le zone interessate. 35 i controlli eseguiti a bar, ristoranti e pizzerie; 16 verbali sono stati elevati per occupazione abusiva di suolo pubblico, mancata differenziazione dei rifiuti e diffusione di musica senza autorizzazione. Il gestore di un locale è stato denunciuato per oltraggio a pubblico ufficiale perché voleva sottrarsi alle verifiche del green pass e all'impatto acustico per la diffusione della musica. L' uomo è stato anche multato.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Movida a Napoli, controlli sui green pass: 12 persone multate dai... IL CASO Giugliano, pretende i soldi dalla madre per droga e videopoker:... LA CRIMINALITÀ Movida a Napoli, 19enne rapinato da quattro banditi a Mergellina: gli...

24 i verbali elevati per violazione al codice della strada Sono stati controllati 28 autobus turistici. 9 di essi sono risultati privi di autorizzazione ad entrare nell'area interdetta nel centro Città. 414 i controlli anti-Covid e 16 per l mancato controllo del Green Pass e mancato uso della mascherina all'interno dei locali,. Un locale in via Carducci è stato chiuso per mancato rispetto della normativa anti Covid.