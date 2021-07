Movida a Napoli, controlli ai baretti: denunciati due parcheggiatori abusivi

Gli agenti del commissariato San Ferdinando e i militari del comandopProvinciale della Guardia di Finanza hanno effettuato controlli nella zona dei “baretti” e di via Partenope dove hanno identificato 27 persone.

Inoltre, in via Generale Orsini e in via Molosoglio i poliziotti hanno identificato e denunciato G.B., 44enne napoletano, e M.M., 61enne di Cercola, entrambi con precedenti di polizia, perché sorpresi nuovamente a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo; infine, il 44enne è stato altresì denunciato per inosservanza agli obblighi del divieto di accesso alle aree urbane cui è sottoposto, mentre a M.M. è stato notificato un ordine di allontanamento.