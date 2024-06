Movida a Napoli, denunciati tre minorenni con tre coltelli e una pistola

Tre minorenni sono stati denunciati nel cuore di Napoli dai militari della compagnia Napoli Centro. Nelle loro tasche tre coltelli e una pistola. Due lame erano rispettivamente nelle mani di un 17enne e un 15enne Il terzo, ancora un 15enne, portava incollati alla cintura un pugnale e una pistola replica col tappo rosso rimosso per non sembrare posticcia. Era in sella ad uno scooter rubato e, quando i carabinieri lo hanno perquisito si è opposto, colpendo chiunque fosse a tiro. Per due militari lesioni guaribili in sette giorni.

Ispezioni anche nei locali dei Quartieri spagnoli. Per quattro ristoratori sanzioni salate per occupazione abusiva di suolo pubblico, assenza di autorizzazioni in materia di impatto acustico, insegne e tendaggi abusivi. Due i parcheggiatori abusivi denunciati, decine le contravvenzioni al codice della strada agli svariati centauri in marcia lungo le aree pedonali di piazza Dante.

Tre i giovani sanzionati per droga.

A qualche chilometro di distanza ma nel versante opposto della città, controlli dei carabinieri della compagnia di Bagnoli a Posillipo, Fuorigrotta e Coroglio. Si parte proprio da Coroglio, dove si concentrano decine di locali notturni. Un 29enne è stato denunciato perché ha ritenuto di poter eludere il lettore di targa all'ingresso di via Nisida. Ha avvolto la targa dello scooter con il suo giubbino. La trovata creativa non è sfuggita ai carabinieri, fermi per un posto di controllo pochi metri dopo il varco.

Denunciati anche un 61enne del rione Traiano, in moto nonostante la patente revocata e un 39enne, evaso dai domiciliari. Tre i parcheggiatori abusivi segnalati all'autorità giudiziaria, altrettanti i giovani sorpresi in un locale sequestrato perché ritenuta una piazza di spaccio. Sono stati denunciati per violazione di sigilli. 26 i grammi di cocaina sequestrati a carico di ignoti, tre gli assuntori di stupefacenti sanzionati amministrativamente e segnalati alla prefettura.