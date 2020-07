Movida a Napoli, due ambulanti accoltellati sul lungomare

Racket delle bancarelle sul lungomare di Napoli: due ambulanti indiani sono stati accoltellati nella notte e ricoverati d'urgenza all'ospedale Cardarelli. Stando alla versione fornita dalle vittime, una raggiunta da un colpo alla spalla e l'altro da un colpo alla testa, gli aggressori sarebbero stati almeno una decina. Ma i carabinieri della stazione Chiaia, intervenuti sul posto, non sono convinti della versione. Non si esclude che la lite sfociata nel sangue possa essere stata scatenata da altri stranieri per l'occupazione abusiva dei marciapiedi per la vendita di chincaglierie e oggetti di poco valore.



Ultimo aggiornamento: 14:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In corso accertamenti: sono già state acquisite le immagini di videosorveglianza del lungomare.