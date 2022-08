Movida a Napoli e dintorni, in campo le forze dell'ordine

È la bella estate, anche se dal tempo incerto, la prima post-pandemia. Al centro dei controlli, in particolare, le strade della movida. A Napoli, tra Chiaia e Mergellina, i poliziotti hanno identificato 36 persone e controllato 6 veicoli.

Inoltre, gli agenti hanno eseguito altri accertamenti a San Martino, in piazza Vanvitelli e in piazza Medaglie D’Oro e in via Falcone, in via Scarlatti, in via Giordano, in via Ruoppolo e in via Kagoshima, identificando altre 51 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, e controllando 5 esercizi commerciali, Contestate 5 violazioni per sosta vietata.

Controlli straordinari contro la movida fracassona anche a Nola, dove gli operatori hanno identificato 161 persone, di cui 37 con precedenti di polizia, controllato 6 esercizi commerciali e contestato 8 violazioni del codice della strada per divieto di transito in zona a traffico limitato.