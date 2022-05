Movida a Napoli, 22enne accoltellato in piazza Bellini durante un tentativo di rapina

Un giovane di 22 anni è stato ferito durante un tentativo di rapina all'alba di oggi in piazza Bellini, a Napoli. Il giovane, che è incensurato, ha riferito ai carabinieri di essere stato aggredito da un altro giovane, che voleva rapinarlo, e lo ha ferito al polso con un oggetto tagliente.

Il 22 enne è stato trasportato all' ospedale dei Pellegrini in ambulanza. I carabinieri hanno acquisto le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di identificare l' aggressore.