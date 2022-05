Movida a Napoli, il bilancio dei controlli nel week-end

Via Chiaia, via dei Mille, Riviera di Chiaia, via Toledo, corso Vittorio Emanuele, piazza San Pasquale a Chiaia, piazza Vittoria, piazza dei Martiri, piazza Trieste e Trento, piazza Amendola e Galleria Umberto. In queste strade i poliziotti hanno identificato 66 persone, controllato 25 veicoli. In più, sono stati in 12 esercizi commerciali in via Bisignano e in vicoletto Belledonne a Chiaia dove sono state contestate 6 violazioni dell’ordinanza sindacale, di cui cinque per inosservanza degli orari di chiusura e una per inosservanza relativa alla diffusione di musica ad alto volume.

Verifiche anche al Vomero, dove sono state identificate 24 persone e, con il personale della polizia locale, sono stati effettuati ulteriori controlli tra via Falcone, via Scarlatti, via Giordano, via Paisiello, via Morghen e via Cimarosa, piazza Vanvitelli e piazza Medaglie D’Oro e a San Martino. Rimossi 22 veicoli per sosta vietata e contestate 33 violazioni per divieto di sosta e mancata copertura assicurativa.

