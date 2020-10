Movida a Napoli, multati cinque locali del centro storico per le norme anti-Covid

Multe in cinque locali del centro storico di Napoli per la mancata osservanza delle misure anti Covid-19. Gli agenti del commissariato Decumani e della divisione di polizia amministrativa e sociale, con il supporto dei Nibbio e delle unità cinofile dell'Upg e degli equipaggi del Reparto Prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro antico di Napoli e in particolare in piazza San Giovanni Maggiore a Pignatelli, piazza San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo e nelle vie limitrofe interessate dalla «movida». Nel corso dell'attività sono state identificate 105 persone e sono stati controllati 40 veicoli. I poliziotti, durante le verifiche a due esercizi commerciali in largo Corpo di Napoli e via de Marinis, hanno sanzionato due dipendenti per inottemperanza alle misure anti-Covid-19 poiché sorpresi all'interno dei locali senza la mascherina.

Inoltre, i titolari di altri due bar in piazzetta Nilo e piazza San Giovanni Maggiore a Pignatelli sono stati sanzionati poiché sorpresi a vendere alcolici dopo le 22, mentre il titolare di un locale di via Mezzocannone è stato multato per aver venduto alcolici da asporto dopo le ore 22. Per l'esercizio commerciale è stata disposta la chiusura per 2 giorni. Infine, gli agenti hanno denunciato due uomini, uno in via Nuova Marina e l'altro in via del Sole, poiché sorpresi nuovamente a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo. I due sono stati inoltre multati perché non indossavano la mascherina.



Raffica di controlli anche da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli che ha disposto servizi a largo raggio su tutto il territorio della città ponendo massima attenzione sulle aree tipicamente caratterizzate dalla movida notturna. Massiccio l’impiego delle forze impiegate: Carabinieri delle Compagnie del Vomero, della Napoli Centro e della Napoli Bagnoli ma anche i Reparti specializzati dell’Arma e le unità cinofile.

I militari della Compagnia del Vomero – insieme a quelli del Reggimento, delle unità cinofili e del nucleo ispettorato del lavoro – hanno presidiato via Aniello Falcone. Durante la notte i carabinieri hanno identificato 78 persone e controllato 41 mezzi. Rinvenuti e sequestrati 5 involucri di sostanza stupefacente lasciati a terra nei pressi di un locale (probabilmente da qualcuno che temeva di essere controllato dai carabinieri che presidiavano la zona). Controlli anche ai bar presenti nella zona: 6 i titolari sanzionati per un importo complessivo di quasi 40mila euro. Sospesa anche un’attività. In un locale, infatti, è stato trovato un lavoratore in “nero” ed un impianto audiovisivo finalizzato al controllo a distanza dei lavoratori non preventivamente autorizzato.



