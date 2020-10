Movida a Napoli, multati due locali del centro storico di Napoli aperti dopo le 23

Due locali del centro storico di Napoli sono stati multati aperti oltre l'orario consentito dall'ordinanza regionale contenente misure restrittive in funzione anti-Covid. Si tratta di un bar in via Santa Chiara al cui interno gli agenti del commissariato Decumanti, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno sorpreso 10 persone intente a consumare bevande, aperto oltre l'orario consentito. Al titolare è stata elevata una sanzione di 400 euro ed è stata disposta la chiusura di due giorni per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

Poco distante, in via dell'Ecce Homo, gli agenti hanno multato un altro esercizio commerciale aperto oltre l'orario consentito. Anche in questo caso il titolare è stato sanzionato per 400 euro ed è stata disposta la chiusura dell'attività per 2 giorni.

