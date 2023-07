Movida a Napoli, multati tre venditori ambulanti al Vomero

Nuovo blitz degli agenti del commissariato Vomero e della polizia locale nella movida del Vomero insieme con il supporto di personale dell’Asl Napoli 1 e dell’Asia.

Nel corso dell’attività sono state identificate 25 persone, di cui sette con precedenti di polizia, e contestate nove violazioni amministrative a tre venditori ambulanti per vendita di merce esposta agli agenti atmosferici e priva di tracciabilità, occupazione abusiva di suolo pubblico e per l’esercizio di vendita su area pubblica in assenza di titolo abilitativo.