Movida a Napoli, gli operatori della notte contro l'ordinanza di Manfredi: «Chiudere prima i bar non ridurrà la violenza»

In città scatta il semaforo rosso per la movida. La nuova ordinanza del Comune - che entrerà in vigore dalla prossima settimana - mette una stretta sugli orari di bar e locali che dovranno chiudere all'1 durante la settimana e alle 2 nel week end. Stop anche alla musica dalle 24 e limitazioni sulla vendita di alcolici per supermarket, chioschi e simili. Ma non tarda ad arrivare la reazione avversa degli esercenti che non condividono le limitazioni imposte dall'ordinanza.

Divieti, che tendono a demonizzare la vita notturna, a reprimerla, piuttosto che a regolamentarla: «Non sono molto d'accordo perché mi sembra un'ordinanza molto repressiva - commenta Pino De Stasio, titolare del Bar Settebello - Questo genere di ordinanze non sono foriere di un percorso di condivisione sia con il mondo del commercio che dei residenti. Così c'è chi la giudica «un'ordinanza calata dall'alto», biasimando la mancata apertura ad un confronto con le varie categorie coinvolte.

Ma ormai gli esercenti, i commercianti e gli imprenditori sono come rassegnati al repentino cambio di regole: «Ci siamo abituati. Da un mese all'altro modifichiamo la gestione dell'attività, degli ordini e del personale». La riduzione degli orari rappresenta un danno economico non indifferente, e a pagarne maggiormente il prezzo sono soprattutto le attività che operano nel settore da meno tempo, ovvero quelle attività che negli ultimi due anni hanno patito più di altre gli effetti della pandemia.

Il provvedimento prevede anche l'intensificazione dei controlli sul territorio nella fascia oraria 24-3 del mattino. Ma sul tema sicurezza gli esercenti del centro storico di Napoli puntualizzano che «se nelle piazze non c'è tranquillità e sicurezza, purtroppo, non è una nostra responsabilità. Non credo che l'orario possa essere determinante per ridurre la violenza». Così replica Peppe Spritz, alias Giuseppe Pianese, titolare del Bar dell'Epoca. Anzi, dal suo punto di vista, le cose andranno solo a peggiorare: si intensificheranno i fenomeni di violenza a causa della chiusura anticipata dei locali «perché ci saranno meno controlli, meno persone. Le luci delle attività saranno spente, quindi anche la sicurezza delle persone tenderà a diminuire se lungo le strade calerà il buio totale». Invece De Stasio preme affinché avvengano dei controlli ordinari che ricoprano l'intero arco della giornata, perché la violenza giovanile «non la vedo come un tema straordinario o come un elemento repressivo. Sappiamo che il centro storico è frequentato da molti giovani, quindi sì ad un controllo ordinario ma non repressivo».Queste le parole del titolare del bar del centro storico di Napoli che conclude il suo pensiero guardano al futuro, ai giovani, e aprendo una riflessione su come potrebbe essere percepita dall'estero l'immagine della città «La vedranno come una città che con la fine della pandemia inizia a chiudersi, invece di da dare un segno di maggiore apertura e condivisione».