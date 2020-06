Movida a Napoli, rissa ai baretti di Chiaia: denunciati un uomo e una donna

Questa notte gli agenti dell’ufficio prevenzione generale hanno notato in via vicoletto Belledonne a Chiaia due uomini e una donna che si stavano colpendo con schiaffi e pugni. I poliziotti sono immediatamente intervenuti e, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato in via della Cavallerizza a Chiaia due persone mentre la terza si è data alla fuga.

G.D.C., 34enne napoletano con precedenti di polizia, ed E.M., 22enne napoletana, sono stati denunciati per rissa.

