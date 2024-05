Movida a Napoli, rissa nel locale al ​centro storico tra stranieri e napoletani: cinque feriti

Cinque uomini sono rimasti feriti la scorsa notte a Napoli in una violenta rissa esplosa in via Enrico De Marinis, nel centro storico, nei pressi di un locale. Nessuno di loro rischia la vita. A scontrarsi, un gruppo di stranieri e alcuni napoletani: tra i feriti anche un cliente del bar, estraneo alla contesa, intervenuto per provare a dividere i contendenti.

Sulle cause della rissa sono ancora in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia Centro e di quelli del nucleo radiomobile di Napoli, intervenuti sul posto. A finire in ospedale sono stati un 19enne tunisino, con ferite da arma da taglio al petto; un 17enne napoletano, colpito con una lama alla coscia destra; un 29enne napoletano estraneo alla vicenda, accorso per dividere i contendenti, ferito nella calca all'addome; un 19enne tunisino, anche lui ferito all'addome; un 18enne napoletano che ha riportato una ferita lacero contusa alla testa, dimesso con 12 giorni di prognosi.