Brindisi, musica e festeggiamenti. Tutto torna normale in via Bisignano a Chiaia, dove la movida è ormai ripresa a pieno ritmo. Dove gli le limitazioni e i divieti della pandemia sembrano essere dimenticati. In uno dei vicoli simbolo della lotta dei residenti che ora, con un caldo insopportabile, rivivono il dramma dei weekend insonni.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati