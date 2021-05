Movida a Napoli, tre giovani accoltellati in via Partenope: due sono minorenni, è caccia all'aggressore

Tre giovani - due dei quali minorenni, di 15 e 16 anni - sono stati feriti in una lite cominciata per futili motivi sul lungomare di Napoli. È accaduto ieri sera in via Partenope, una delle aree della movida.

I tre, secondo quanto hanno riferito alla polizia ma accertamenti sono in corso, hanno avuto una discussione con un giovane in compagnia di una ragazza; il diverbio è degenerato e nel corso della lite i tre sono stati colpiti con un coltello.

Il 15enne è stato ferito allo sterno: accompagnato prima al presidio ospedaliero dell'Annunziata e poi nel Cardarelli è stato sottoposto a intervento chirurgico (non è in pericolo di vita). Il 16enne è stato colpito alla coscia destra, all'avambraccio destro, allo sterno e alla schiena; condotto al Pellegrini, è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Infine il maggiorenne, 18 anni, ha riportato ferite superficiali al gluteo superiore sinistro. Portato al Cto è stato giudicato guaribile in 10 giorni e dimesso.