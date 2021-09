Movida a Napoli, blitz dei carabinieri al Vomero: 14 denunce, multe a due locali

Sempre alta l’attenzione dei carabinieri della compagnia Vomero nel controllo del territorio. Fari puntati sulla movida, specie quella in via Aniello Falcone, ritrovo di centinaia di giovani.

Su 13 locali controllati, uno è stato sanzionato per aver venduto bevande oltre le 22, un altro per aver consentito l’ingresso ad un cliente privo di Green pass. 14 le persone denunciate e tra questi due giovani sorpresi con un coltello a serramanico e uno sorpreso con un portafogli oggetto di furto. E ancora nell’elenco tre parcheggiatori abusivi e due guidatori sprovveduti, trovati a circolare senza aver mai conseguito la patente.

Diversi i ragazzi segnalati alla prefettura – tutti tra i 20 e i 26 anni – sorpresi con sostanze stupefacenti nelle tasche. Il più giovane avrebbe giustificato la detenzione di droga come unico modo per “rilassarsi”. 253 le persone identificate, 135 i veicoli controllati, molti dei quali sanzionati per violazioni al codice della strada.