Movida a Napoli, controlli dei carabinieri nel centro storico: denunciato picchiatore 17enne

Un giovane aggredisce senza alcun motivo due fratelli di 19 e 16 anni. Li colpisce con violenza, in largo San Giovanni maggiore, e poi si allontana. I carabinieri della compagnia di Napoli Centro lo individuano poco dopo in piazza Bellini. Ha 17 anni ed è stato denunciato per lesioni aggravate. Comincia in questo modo il servizio alto impatto organizzato dai carabinieri nel centro città e nel quartiere di Chiaia.

Le piazze della movida cittadina del sabato sera sono state monitorate da decine di militari. Un 19enne romeno è finito in manette per lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e per aver fornito false generalità. Era in scooter e percorreva via Mezzocannone. Una pattuglia ha provato a fermarlo ma il 19enne ha abbandonato le due ruote ed è fuggito a piedi. È stato bloccato dopo una colluttazione. Lo scooter è risultato provento di un furto, così come il cellulare che teneva in tasca. Quest'ultimo sarebbe stato scippato poco prima.

Due i parcheggiatori abusivi denunciati, entrambi nei pressi di piazza San Pasquale. Controlli anche in alcune attività commerciali. Grazie alla collaborazione di militari del nucleo ispettorato del lavoro e del Nas di Napoli, è stata sanzionata una 28enne titolare di un ristorante in via Bausan. Rilevate carenze igienico sanitarie, sequestrati 100 chili di alimenti privi di indicazioni sulla tracciabilità. Ammontano a 6 mila euro le sanzioni notificate.