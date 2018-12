Domenica 23 Dicembre 2018, 08:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ordinanza firmata dal vicesindaco Enrico Panini non ha convinto residenti, commercianti e Municipalità. Ma nella riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura dei giorni scorsi è stata considerata sufficiente per arginare i possibili problemi di ordine pubblico per lunedì 24 dicembre, quando migliaia di persone si concentreranno ai baretti di Chiaia per ormai un classico della movida: il brunch della Vigilia di Natale. Per il generale Ciro Esposito, al comando della polizia municipale, la task force è stata importante per pianificare l’impegno di ciascuno. Ai varchi ci saranno polizia di stato e carabinieri, mentre agli agenti della municipale il compito di entrare nella zona rossa, sia in divisa che in borghese per mescolarsi alla folla e controllare con maggiore agevolezza che non vengano commessi reati. La Protezione civile, invece, non ci sarà. È stato stabilito che sarà impegnata ai decumani, dove la folla è altrettanto copiosa, ma sicuramente più coinvolta da «cuoppi» di fritture che stordita da svariati spritz ad alto tasso alcolico. L’impegno di tutti è quello di monitorare l’area dei baretti e non permettere che ci siano risse o discussioni, come quelle dello scorso anno ai danni di alcuni residenti che volevano rientrare nelle loro abitazioni ma vennero assaliti da gruppetti di giovani ubriachi che presero a calci e pugni il cofano delle auto in via Alabardieri. Polemico sulla decisione di Panini è Gennaro Esposito del Comitato per la Vivibilità cittadina che definisce l’ordinanza «farlocca». «La soluzione sarebbe vietare di consumare all’esterno dei locali. A Madrid e a Barcellona, ma anche in molti stati degli Usa questo sistema ha sconfitto gli assembramenti».I NUMERIIl conto alla rovescia per il brunch della Vigilia di Natale è iniziato. Polizia di Stato e carabinieri sorveglieranno la cintura esterna all’area più calda, il cosiddetto quadrilatero della movida di Chiaia, dove cioè si concentrano i baretti, ossia le vie Bisignano, Poerio, Ferrigni e Cavallerizza. Con loro ai varchi a monitorare il via vai, c’è già una prima sorta di filtratura. All’interno invece ci penseranno i circa 40 agenti suddivisi in due turni guidati dal capitano Sabina Pagnano. «È probabile che passerò anche io nelle ore più difficili, così come in altri punti della città che alla vigilia diventano complessi» spiega il comandante Ciro Esposito. «L’impegno del capitano Pagnano è sempre molto alto, e i residenti lo sanno, quindi vorrei tranquillizzarli per i timori che stanno esternando in questi giorni». Il fatto che sia stata proposta «la stessa ordinanza sindacale dello scorso anno è perché dopo un 2016 difficile da gestire, lo scorso anno le cose sono andate meglio». Il divieto di vendita di bevande in vetro, e lattine, non diminuirà la marea di persone brille che affolleranno l’area, ma almeno eviteranno incidenti come quelli di piazza san Carlo a Torino.LE PREOCCUPAZIONIEsposito è certo che «l’area sarà monitorata nel miglior modo possibile. Comprendo benissimo la preoccupazione dei cittadini, ma abbiamo lavorato per eliminare i disagi. Ovviamente la confusione ci sarà, ma dovremmo riuscire a contenere alterazioni di chi avrà bevuto troppo». E proprio per controllare meglio i punti caldi e verificare che l’ordinanza sia seguita alla lettera che nell’area dei baretti gireranno anche agenti in borghese, per verifiche amministrative. «La divisa è un monito, tanto per gli esercenti quanto per i clienti. Ma in borghese siamo in grado di cogliere sul fatto chi commette illeciti». Stangata prevista per i gestori che non rispetteranno l’ordinanza: 500 euro la sanzione pecuniaria per chi venderà per asporto, bevande alcoliche e non, in contenitori di vetro, sia bottiglie che bicchieri, o lattine.