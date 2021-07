Movida a Sorrento, chiusi due bar per la vendita di alcolici fuori orario

Lo scorso fine settimana gli agenti del commissariato di Sorrento hanno effettuato controlli nel centro di Sorrento.

Nel corso dell’attività sono state identificate 130 persone di cui 19 con precedenti di polizia, controllati 64 veicoli di cui uno sottoposto a fermo amministrativo e contestate due violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa, elevando sanzioni per un totale di 918 euro.

Inoltre, i poliziotti hanno sanzionato in piazza Lauro i titolari di due esercizi commerciali per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché hanno consentito l’asporto di alcolici oltre l’orario consentito e cinque avventori; per i due locali è stata disposta la chiusura per 5 giorni.

Infine, il titolare di uno dei due esercizi commerciali è stato altresì denunciato per somministrazione di bevande alcoliche a minori.