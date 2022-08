Movida al centro storico e al Vomero, scattano i controlli e le sanzioni

Movida sotto osservazione: nel centro storico e al Vomero. In particolare, in piazza del Gesù e piazza Bellini, sono state identificate 38 persone. Nei Quartieri Spagnoli, in via Toledo, in piazza Carità e al largo Berlinguer, altre 45 persone e 12 locali commerciali al centro dei controlli. Contestate 10 violazioni del codice della strada per divieto di sosta, mancata copertura assicurativa e rimossi due veicoli per divieto di sosta. Accertamenti anche a San Martino, in via Falcone, in via Scarlatti, in via Luca Giordano e in piazza Vanvitelli e in piazza Medaglie D’Oro: 41 persone identificate, di cui 4 con precedenti di polizia, Controllati 5 esercizi commerciali, di cui uno sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico, e contestate 27 violazioni del codice della strada per sosta vietata e transito in area pedonale.



