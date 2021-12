Movida al Vomero, raffica di controlli: 57 persone identificate e 30 vetture rimosse

Ieri, nell'ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli nelle aree della movida, i poliziotti del commissariato Vomero, i militari dell’arma dei carabinieri, i finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza e gli agenti della polizia locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Vomero in particolare in via Luca Giordano, via Scarlatti, via Kerbaker, piazza Vanvitelli e nelle zone limitrofe.

Nel corso dell’attività sono state identificate 57 persone, di cui sette con precedenti di polizia, e rimosse 30 autovetture e un motoveicolo per sosta vietata e occupazione di corsia preferenziale; è stata altresì contestata una violazione del codice della strada per mancanza della revisione periodica. Gli agenti, inoltre, hanno controllato 8 esercizi commerciali, nei quali è stato verificato il possesso del green pass e hanno sanzionato il titolare di un bar in via Luca Giordano poiché sprovvisto del green pass.