Movida Bagnoli: musica e caos nella serata di Pasquetta tra l'ira e le proteste dei residenti

Martedì 3 Aprile 2018, 10:26 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2018 10:26

Notte di caos quella appena trascorsa, nell’area della movida di Bagnoli. Proprio all’altezza dell’incrocio tra via Pozzuoli, via Bagnoli e via Coroglio il traffico ha iniziato ad andare in tilt fin dalle prime ore della serata. I filmati girati dai residenti, mostrano una situazione al limite della vivibilità e delle ordinanze in vigore. Musica a tutto volume distinguibile chiaramente a centinaia di metri di distanza dalle discoteche e circolazione veicolare caotica ed assordante. Gli stessi abitanti del luogo hanno protestato e richiesto in più occasioni interventi delle forze dell’ordine che però non hanno potuto presidiare l’area in maniera permanente.Anche sui social network si è manifestato un dissenso che ha coinvolto i cittadini residenti negli altri luoghi della movida partenopea che a gran voce hanno chiesto nuovamente interventi immediati per la risoluzione di una problematica ormai del tutto fuori controllo.