Movida caos, la rivolta di Bagnoli: stop alla musica, a rischio lo show di Alex Britti all'Arenile

Mercoledì 1 Maggio 2019, 09:00

La diatriba tra comitati civici e gestori di locali esplode in tutta la sua potenza per il ponte del primo maggio. Una diffida firmata dalla dirigente Emilia Trifiletti del Servizio Controlli ambientali del Comune stabilisce che per l'articolo 13 del Piano di zonizzazione acustica, l'Arenile di Bagnoli non può continuare a proseguire gli eventi all'esterno senza aver acquisito autorizzazione in deroga, poiché più di tre a bimestre non se ne possono fare per legge. Secondo il comitato della Vivibilità cittadina, di eventi nel bimestre «ce ne sono stati già tre», mentre per Umberto Frenna, patron dell'Arenile, con il concerto di oggi di Alex Britti raggiungerebbero quota tre, perché «le serate brunch non vanno calcolate, non sono live». Insomma, il braccio di ferro tra cittadini e gestori per tutta la giornata di ieri ha tenuto banco a Bagnoli, con centinaia di giovani che hanno affollato fin dall'ora di pranzo il locale per la seconda edizione di «Arenile Sound Village», ovvero (come si legge nel promo dell'evento) «dodici ore di musica no stop, due aree musicali, street food e vari punti ristoro e tante altre sorprese...» cui parteciperanno 23 tra dj e special guest, e 6 cantanti. Lo start, si legge sempre nella locandina, era alle 14 e se fossero garantite le «dodici ore di musica no stop» l'evento sarebbe terminato alle 2 di notte. L'evento, quindi, è iniziato nonostante la diffida protocollata alle 13.26 di ieri, ma alle 19.10, la polizia municipale è tornata all'Arenile (dopo aver consegnato la diffida) e constatato che la musica era presente anche nelle aree esterne, per spegnerla in ottemperanza alla diffida. Oggi, il concerto di Britti, potrebbe subire la stessa fine ovvero essere fermato dalla polizia municipale. Oltre a ciò, sono stati emessi 50 verbali per sosta su marciapiedi, sanzionati 2 parcheggiatori abusivi e un abusivo che vendeva hot dog.