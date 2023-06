Ci hanno creduto e hanno ottenuto un primo verdetto a loro favorevole: la condanna del gestore di un locale notturno che per anni ha contribuito ad agitare il loro sonno, sotto le loro abitazioni. Una condanna pecuniaria, parliamo di poche migliaia di euro tra ammenda e risarcimento alle parti, per disturbo della quiete pubblica. Un caso che rischia di diventare un precedente importante, in una città che è alle prese con le conseguenze della movida cittadina e tutte le sue intemperanze. È stato il giudice del Tribunale di Napoli a firmare la sentenza, al termine di una battaglia legale iniziata alcuni mesi fa da un gruppo di condòmini di via Domenico Fontana, siamo al Vomero, uniti in una battaglia contro caos e schiamazzi notturni.

Per mesi sono state allertate le forze dell'ordine, sono stati fatti esposti e segnalazioni. Poi la decisione di affidarsi a un avvocato, il penalista napoletano Flavio Ambrosino, che ha sporto una denuncia penale nei confronti del titolare di un locale particolarmente accorsato nelle ore notturne. Inutile dire che il fascicolo si è arricchito di foto e di testimonianze, di filmati e riscontri concreti di quanto è avvenuto per mesi sotto i propri balconi. Dunque: musica ad alto volume, ma anche lo strepitio di bottiglie di vetro infrante sul marciapiede. Una denuncia che ha fatto registrare un primo esito, sotto il profilo strettamente processuale. Disturbo per la quiete pubblica è l'accusa sostenuta in sede di giudizio.

Ed è toccato al giudice Simona Cangiano accogliere le conclusioni della Procura di Napoli, vibrate dai pm della quinta sezione (Urbanistica e ambiente), sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli. Chiara l'ipotesi investigativa su cui si è ragionato, sempre a proposito del disturbo della quiete pubblica: «Perché, in qualità di gestore del locale commerciale e di organizzatore di eventi, mediante schiamazzi dei clienti del locale e rumori dovuti alla frantumazione delle bottiglie di vetro protrattisi fino a tarda notte, disturbava le occupazioni e il riposo dei condòmini di via Fontana».

Ovviamente si tratta di una sentenza che ha soprattutto un carattere simbolico: «La condanna a 250 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali; ma viene disposto anche a carico dell'imputato il risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, rimettendo le stesse davanti al giudice civile competente per l'integrale liquidazione dei danni, nonché al pagamento di una provvisionale esecutiva di duemila euro». Un passaggio ancora interlocutorio - bene chiarirlo -, dal momento che in questa vicenda potrebbe esserci un ricorso da parte dell'imputato in Cassazione (la sola ammenda non consente di fare ricorso in appello), mentre tutta un'altra partita si apre sotto il profilo civilistico. Una sentenza che potrebbe rappresentare un precedente, almeno da un punto di vista penale. Pochi giorni fa il Mattino ha ricordato che ci sono due procedimenti in sede civile che riguardano gruppi di cittadini di via Bellini e di piazza San Domenico Maggiore, frutto del lavoro di denuncia dell'avvocato Gennaro Esposito (consigliere comunale e leader del Comitato per la tutela della quiete pubblica). Si attendono i verdetti, anche alla luce della recente sentenza della Cassazione, che aveva rimandato gli atti alla Corte di appello in relazione alla possibile responsabilità del comune lombardo, che non avrebbe tutelato l'integrità dei cittadini in area movida.