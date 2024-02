Movida, i controlli della Polizia locale a Napoli: verbalizzati 27 conducenti

Nell'ambito dei servizi predisposti dal Comando della Polizia Locale di Napoli nelle aree della "movida", gli agenti delle Unità Operative territoriali - rende noto un comunicato di palazzo San Giacomo - hanno intensificato le attività di prevenzione e controllo nelle zone di maggiore affluenza della movida cittadina.

Cinque i verbali riferiti alla mancata autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, per la mancata e corretta raccolta differenziata, per la mancata comunicazione alla vendita di alcolici, per violazione impatto acustico.

Nell'ambito dei controlli sulla viabilità stati verbalizzati 27 conducenti, in sette casi alla guida di veicoli con targa straniera: le infrazioni contestate sono state per la guida senza patente - o con patente di diversa categoria -, circolazione con veicolo senza la copertura assicurativa, guida senza casco protettivo, guida senza documenti di circolazione.

Cinque veicoli sono stati posti sotto sequestro amministrativo mentre al Vomero sono stati rimossi per sosta irregolare 13 veicoli.

Gli agenti hanno sorpreso tra l'altro un minore alla guida di un motoveicolo senza essere in possesso dei requisiti e due come passeggeri su ciclomotori, anche in questo caso in contrasto con la normativa vigente: i ragazzi sono stati fermati ed affidati ai genitori.