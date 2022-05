Movida e baretti a Napoli, ecco il bilancio dei controlli

Movida, sorvegliata speciale. Da via Chiaia a via Carducci, via Alabardieri, vicoletto Belledonne a Chiaia e piazza dei Martiri. Cominciano da qui i controlli interforze destinati a proseguire nel lungo fine settimana: identificate 53 persone, controllate 12 veicoli e 5 esercizi commerciali. Sanzionati i titolari per aver somministrato bevande alcoliche oltre l’orario consentito, 4 anche per la musica ad alto volume. Ancora: al largo Vasto a Chiaia, al largo Ferrandina, in via Nisco e in via Chiatamone denunciati tre parcheggiatori abusivi, di cui due già destinatari del Dacur, il divieto di accesso alle aree urbane.

APPROFONDIMENTI FRECCIATINE HOT Isola 2022, Ilary provoca Alvin: «Tu metti il pigiama?».... AUTOCRITICA Isola 2022, Clemente Russo torna in Italia e si mette in discussione:... IL DIBATTITO Vietri, al salotto culturale Le Zifere dibattito sulla violenza...



Nel centro storico, in particolare in piazza San Domenico Maggiore, in piazza Bellini, in piazzetta Nilo, in via Mezzocannone e in via Costantinopoli, al largo Banchi Nuovi e al largo San Giovanni Maggiore, gli agenti hanno identificato 65 persone, contestato 14 violazioni per sosta vietata, rimosso 11 veicoli in divieto di sosta e controllato 8 esercizi commerciali. Nei Quartieri Spagnoli, invece, in via Toledo, al corso Vittorio Emanuele e in largo Berlinguer, gli operatori hanno identificato 27 persone, controllato 9 locali commerciali, contestato 25 violazioni per divieto di sosta e guida senza casco protettivo, nonché rimosso 7 veicoli. E a San Martino, tra via Aniello Falcone, via Scarlatti e via Luca Giordano e in piazza Vanvitelli e piazza Medaglie D’Oro dove hanno identificato 50 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, controllato 5 esercizi commerciali, contestato 8 violazioni per sosta vietata e rimosso 17 veicoli per divieto di sosta.