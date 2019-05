Movida fracassona e concerti in strada zero controlli e multe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 22 Maggio 2019, 07:53 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2019 07:54

Provate a farvi un giro sul web e cercate i video sulla movida napoletana. Vi troverete proiettati in un mondo parallelo fatto di allegria, divertimento, molto alcol, tanta droga ma soprattutto un frastuono assordante. Scoprirete bande musicali che si esibiscono per strada in piena notte, cantanti che improvvisano concerti nelle piazze in orari da Gigi Marzullo, caos, rumori, volume sparato a mille fino all'alba.Dopo aver guardato una decina di video (selezionate quelli dell'ultima settimana, bastano e avanzano) provate a mettervi nei panni delle persone che hanno casa con affaccio su quelle strade e quelle piazze, vi renderete conto da soli che si tratta di una situazione invivibile, anche perché il concetto di movida del week end si allunga sempre di più, inizia al giovedì e termina di domenica, un tormento per chi è costretto a subirla.