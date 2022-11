Movida e controlli a Giugliano: sequestrata la droga dello sballo

Movida e controlli a Giugliano in Campania. Notifiche 51 contravvenzioni al codice della strada. Oltre 48mila euro in sanzioni contestate perlopiù a ragazzi neo-patentati e giovani tra i 18 e i 25 anni. Sequestrata droga dello sballo, otto segnalati alla prefettura. Per un 19enne è scattata anche una denuncia per guida senza patente. In auto 4 amici, di cui due sotto la soglia dei 17 anni. 27 i veicoli sequestrati e consegnati alle depositerie giudiziarie.