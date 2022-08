Movida, i controlli nel Napoletano: un 19enne arrestato per spaccio

Movida nel mirino, a Sant’Anastasia presidiate le aree più frequentate dai giovani con decine di pattuglie e militari. 49 le persone identificate, 23 i veicoli passati al setaccio. In arresto un 19enne durante una perquisizione trovato in possesso di 25 stecchette di hashish e 2 dosi di marijuana. In tasca 5390 euro, ritenuti provento illecito e 2 cartucce calibro 44 magnum. Il giovane deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

Nella stessa serata, elevate decine di contravvenzioni al codice della strada: automobilisti e motociclisti indisciplinati, senza casco o senza assicurazione. Sei moto sottoposte a fermo. In più, un giovane è stato trovato in possesso di droga ed è stato segnalato alla prefettura.