Movida, il bilancio dei controlli eseguiti tra Napoli e provincia

Movida al centro dei controlli. A Chiaia identificate 47 persone, controllati 27 veicoli e contestate 3 violazioni del codice della strada per divieto di sosta. Denunciati 5 parcheggiatori abusivi, ai quali è stato notificato un ordine di allontanamento, e uno di loro è stato anche denunciato per inosservanza degli obblighi del Dacur (divieto di accesso alle aree urbane). Bar sanzionato dagli agenti del commissariato Decumani per aver servito bevande alcoliche a un ragazzino, un altro locale poiché sprovvisto del nulla osta di impatto acustico. Accertamenti anche al Vomero, dove sono state identificate 27 persone, di cui 4 con precedenti di polizia e controllati 3 attività commerciali.

A Pozzuoli rrestato, invece, un 16enne incensurato che aveva tentato di fuggire: in tasca aveva 5 dosi di hashish e una di marijuana. Il minore è stato arrestato e trasferito nel centro dei Colli Aminei. Così un 21enne è stato fermato e perquisito: trovato in possesso di 3 grammi di hashish e di un coltello da cucina, i carabinieri hanno voluto effettuare altre verifiche nella sua abitazione, dove hanno rinvenuto altri 5 grammi di hashish e materiale per il confezionamento nonché la somma contate di 70 euro ritenuta provento del reato.



A Castellammare 68 le persone identificate e 46 i veicoli controllati con 2 scooter sequestrati. Durante le operazioni e le diverse perquisizioni effettuate i carabinieri hanno denunciato un pusher 24enne trovato in possesso di 13 dosi di marjuana. Denunciate altre 2 persone, di 19 e 17 anni, fermate in via Regina Margherita e trovate in possesso di un coltello a lama fissa di 8 centimetri e di un tirapugni in acciaio.