Movida senza regole a Napoli, in arrivo lo stop alle percussioni di notte

Giovedì 17 Maggio 2018, 08:35 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 10:10

«Stop alle percussioni di notte e divieto di vendita di alcolici a minimarket e supermercati dopo mezzanotte». Sono soltanto alcuni dei correttivi sui quali si sta ragionando a Palazzo San Giacomo. Nonostante al momento non sia stata rinnovata l'ordinanza anti-caos sulla movida. Tra le novità anche l'allargamento della zona rossa del by-night, in cui rientreranno piazza Carlo III e piazza Nazionale. «Da mesi stiamo portando avanti un lavoro serio sul tema della notte - spiega l'assessore comunale ai Giovani e alla Sicurezza Alessandra Clemente - Sono stata più volte in strada con la polizia municipale, per poter toccare con mano quali fossero le problematiche. Abbiamo fatto tavoli di ascolto con associazioni di categoria e ho sempre lasciato aperta la porta per poter accogliere tutte le rimostranze, le lamentele e soprattutto le proposte». Il tema della movida sarà al centro del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in programma oggi alle 12 in Prefettura con i vertici provinciali delle forze dell'ordine, il prefetto, il sindaco e l'assessore alla Sicurezza. «Abbiamo elevato centinaia e centinaia di verbali contro chi non ha rispettato l'ordinanza - evidenzia Clemente - Il nostro impegno non si è mai sopito e anzi è sempre stato costante. Stiamo valutando una serie di proposte e diverse idee. Perché i cittadini hanno diritto al riposto e gli esercenti a lavorare. Tanti sono i passi in avanti fatti e crediamo che sia necessario ripetere l'esperienza di sei mesi fa, di confronto in Prefettura con i comitati dei cittadini e tutti i soggetti coinvolti, come le Municipalità, prima di pensare ad un altro provvedimento. In queste settimane stiamo facendo dei ragionamenti importanti che dobbiamo condividere con il prefetto».